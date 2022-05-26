Онлайн-карта участков за 1 рубль

Инвесторы смогут онлайн увидеть доступные для аренды за один рубль земли Подмосковья

В регионе создали интерактивную карту. Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что участки выдают для проектов в сфере импортозамещения. Срок аренды — три года. Затем инвестор сможет выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости.Подать заявку можно на сайте госуслуг. В списке отраслей, которые могут претендовать на поддержку, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, одежды, лекарств и электроники. Сегодня на инвестиционную карту нанесено около 220 таких участков. Перечень постоянно актуализируется. На сегодня Мининвест Помдосковья принял уже свыше 80 заявок.